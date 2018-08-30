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الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك في المؤتمر الثاني للملكية الفكرية للبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 2018م

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك في المؤتمر الثاني للملكية الفكرية للبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 2018م
http://almnatiq.net/?p=625434
المناطق - واس

شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المؤتمر الثاني للملكية الفكرية للبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 2018م، الذي انطلق في العاصمة الصينية بكين برعاية فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم في كلمته خلال المؤتمر أن نظام الملكية الفكرية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المشتركة للحزام والطريق ، وأن المملكة توفر حماية للملكية الفكرية، وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والأفراد بموجب النظام، وتعمل على بناء بيئة مواتية للأعمال والابتكار وخلق بيئة استثمارية ذات حماية وجودة عالية في المملكة.
وعبّر السويلم عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصيني ولمنظمي المؤتمر ، وللمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ( WIPO ), متمنياً من جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر تعزيز التواصل والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة، والدفع نحو حماية واستخدام أكثر فعالية لحقوق الملكية الفكرية، والتطوير المشترك لطريق الابتكار بما يصب في صالح المجتمعات في جميع البلدان.
ويأتي المؤتمر في إطار مواصلة العمل حول حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في الدول الواقعة على الحزام والطريق ليصبح طريقاً للسلام والازدهار والانفتاح والابتكار بين الدول ، إضافةً لربط الحضارات المختلفة وخلق روح الابتكار والمعرفة في “طريق الحرير”.
يذكر أن المؤتمر العالمي يحظى باعتراف واسع حيث تشارك فيه مجموعة كبيرة من الدول النشطة في مجال حقوق الملكية الفكرية, إضافةً إلى اهتمام عالي المستوى من المجتمع الدولي .

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