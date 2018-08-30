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بلدية تيماء و بلدي تيماء في جولة ميدانية على القرى التابعة للمحافظة

بلدية تيماء و بلدي تيماء في جولة ميدانية على القرى التابعة للمحافظة
http://almnatiq.net/?p=625451
المناطق - تيماء - محمد العنزي

قام رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد ورئيس المجلس البلدي فايز عماش العنزي وعدد من أعضاء المجلس البلدي مساء أمس بجولة تفقديه للقرى التابعه للمحافظة حيث تم زيارة قرية الجهراء وقرية الجديد وهجرة المثلث وقد رافقهم في هذي الجولة مساعد رئيس البلديه المهندس سعد العيسى والمهندس مجد الشمري مدير قسم المشاريع عبدالكريم العنزي

وأكد مدير العلاقات العامه والإعلام ببلدية تيماء فواز فضي العنزي ان خلال هذه الزياره تم تفقد مكتب الخدمات بالجهراء واستمرار الجولة الميدانية على محطات الوقود والوقوف على الخدمات المقدمه للحجاج ومتابعة سير أعمال المشاريع وذلك للإطلاع على الخدمات المقدمه والمشاريع القائمة والتقوا خلال الجولة التفقدية مع المواطنين في تلك القرى واستمعوا لمتطلباتهم واحتياجاتهم وأرائهم .

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