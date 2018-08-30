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نائب أمير حائل يزور ديوانية الفضيله ويلتقي مع الأهالي

نائب أمير حائل يزور ديوانية الفضيله ويلتقي مع الأهالي

منطقة حائل
بلدية تيماء و بلدي تيماء في جولة ميدانية على القرى التابعة للمحافظة

بلدية تيماء و بلدي تيماء في جولة ميدانية على القرى التابعة للمحافظة

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نائب أمير حائل يزور ديوانية الفضيله ويلتقي مع الأهالي

نائب أمير حائل يزور ديوانية الفضيله ويلتقي مع الأهالي
http://almnatiq.net/?p=625455
المناطق - حائل

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بعد صلاة العشاء بزيارة لديوانية الفضيلة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل حيث التقى سموه بأعضاء اللجنة وأهالي الديوانية وقد بدأ اللقاء بتهنئة الجميع والترحيب الصادق بسموه الكريم وبمقدم وصوله الميمون
الی ذلك قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل منيف الفداغي شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة علی الزيارة الكريمة ومالها من اثار معنوية ومبادرة طيبة لدی الأهالي والی دعمه وتشجيعه للعمل الاجتماعي
مرحبا الفداغي، بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة حائل، وإننا بهذه المناسبة نجده خير عون لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وكل هذا سوف يصب ـ بإذن الله ـ لصالح الوطن والمواطن .
وتتطلع حائل من أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد، المزيد من الدعم والنصح والتوجيه، وترى أن مشاركة سمو الأمير فيصل بن فهد، كنائب لأمير المنطقة سوف يكون إيجابيًا للغاية. وفق الله سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه للخير والصلاح وخدمة الوطن والمواطن ، لذا فإننا نرى تعيين سمو الأمير فيصل بن فهد نائبًا ومساعدًا وعضدًا لأمير المنطقة يعني دعمًا أكبر لهذا التوجه .

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