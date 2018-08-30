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إصابة 7 مواطنين ومقيمين بينهم سيدتان إثر سقوط شظايا صاروخ حوثي استهدف نجران

إصابة 7 مواطنين ومقيمين بينهم سيدتان إثر سقوط شظايا صاروخ حوثي استهدف نجران
http://almnatiq.net/?p=625466
المناطق - نجران

صرح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد آل فارع بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الخميس الموافق ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري ، أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية بإتجاه أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة سبعة أشخاص (أربعة سعوديين بينهم إمرأتين ، ومقيميّن من الجنسية البنغالية ومقيم من الجنسية الهندية ) ، حيث تم نقلهم الى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.

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