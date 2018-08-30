هيئة حقوق الإنسان تزور سجون منطقة عسير

المناطق - عسير

استقبل مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١٢/١٩ سعادةَ مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الأستاذ بندر بن علي العلياني يرافقه مدير التواصل والتوعية بالهيئة الأستاذ محمد سعيد اليامي .

وبحضور مدير الشؤون القانونية بسجون عسير النقيب محمد القحطاني، ومدير شعبة حقوق الإنسان بسجون عسير النقيب عبدالعزيز العسيري .

وأوضح مدير فرع الهيئة أن الهدف من هذه الزيارة تطوير أوجه التعاون مع الجهات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وما يسهم في تقديم الهيئة لرسالتها ومهامها.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المهام المشتركة بين الجهتين، وأهم القضايا المطروحة والمتعلقة بالسجون ونزلائها . وقد تقرر عقد لقاءٍ آخر بمقر فرع الهيئة بعسير لمناقشة جميع القضايا التي تهم الجانبين، والعمل عليها للخروج برؤية موحدةٍ مراعاةً للمصلحة العامة.