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هيئة حقوق الإنسان تزور سجون منطقة عسير

هيئة حقوق الإنسان تزور سجون منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=625486
المناطق - عسير

استقبل مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١٢/١٩ سعادةَ مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الأستاذ بندر بن علي العلياني يرافقه مدير التواصل والتوعية بالهيئة الأستاذ محمد سعيد اليامي .

وبحضور مدير الشؤون القانونية بسجون عسير النقيب محمد القحطاني، ومدير شعبة حقوق الإنسان بسجون عسير النقيب عبدالعزيز العسيري .

وأوضح مدير فرع الهيئة أن الهدف من هذه الزيارة تطوير أوجه التعاون مع الجهات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وما يسهم في تقديم الهيئة لرسالتها ومهامها.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المهام المشتركة بين الجهتين، وأهم القضايا المطروحة والمتعلقة بالسجون ونزلائها . وقد تقرر عقد لقاءٍ آخر بمقر فرع الهيئة بعسير لمناقشة جميع القضايا التي تهم الجانبين، والعمل عليها للخروج برؤية موحدةٍ مراعاةً للمصلحة العامة.

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