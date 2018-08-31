معلومات هامة من الأطباء لمحبي المعكرونة سريعة التحضير

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لا تفيد المعكرونة سريعة التحضير جسم الإنسان بفائدة تذكر، بل على العكس فهي تضره، وعلى الرغم من ذلك فإن الأطفال وبعض الكبار يعشقونها.

لقد درس الأطباء مكونات هذه المعكرونة وتأثيرها في جسم الإنسان واتضح لهم الآتي:

متلازمة التمثيل الغذائي: يعاني كل من تناول هذه المعكرونة أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا على مدى فترة طويلة من متلازمة التمثيل الغذائي “الأيض” (مجموعة عمليات تبادلية هرمونية واضطرابات سريرية تحدث على خلفية السمنة). تزيد هذه المتلازمة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والجلطة الدماغية، بل وقد تسبب الموت، كما يشير العلماء إلى أن خطر متلازمة التمثيل الغذائي قد يتقدم مستقبلا على خطر التدخين، كأحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع محتوى الصوديوم: يضيف منتجو المعكرونة سريعة التحضير نسبة عالية من غلوتامات أحادية الصوديوم، بغرض تعزيز طعمها وسرعة تحضيرها، حيث تصل كميتها في الوجبة الواحدة إلى أكثر من 800 ملغم، وهو أكثر من الكمية المسموح بها في اليوم، وتساعد هذه المادة في تطور أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب، كما يشعر بعض الناس بعد تناولها بالصداع.

امتصاص الفيتامينات: تمنع هذه المعكرونة الامتصاص الكامل للفيتامينات، بمعنى أنها سوف تمنع امتصاص أي فيتامينات موجودة في أي مواد غذائية مصاحبة لها بالكامل.

المكونات المسرطنة: تحتوي المعكرونة سريعة التحضير على دهون غير مشبعة، وقد ثبت أن هذه الدهون تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان وتصلب الشرايين.