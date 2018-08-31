الجزيرة تتجاهل مجازر إيران بسوريا وتتحدث بلسان الحوثي.. والنظام القطري يتنبى خطاب المليشيات باليمن

المناطق.. إسلام داوود

بين عشية وضحاها تحول الحال في الدوحة من النقيض إلى النقيض، ما ينبئ بـ” شتاء مظلم وطويل يسير في دربه تنظيم الحمدين”.

قبل نحو عام واحد فقط، كانت قطر جزءا من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي بدوره كان يواجه مليشيا الحوثي الانقلابية، فكان خطاب الدوحة والخط السياسي لإعلامها والإعلام المدعوم والممول منها، ما هو إلا جزء من إعلام دول التحالف، وبالكاد يذكرشيئا عبر إعلام الدوحة عن وجهة نظر مليشيا الحوثي.

اليوم وبعد طرد قطر من التحالف العربي، تغير الأمر كليا، إعلام قطر بات جزءا من الماكينة الإعلامية الحوثية، ينقل وجهة نظرهم ويتحدث بلسانهم، ويرفع ذات شعارات المظلومية التي دأب إعلام الحوثي علي رفعها للتغطية على جرائمه بحق الشعب اليمني.

أما في سوريا فالأمر على النقيض، بعدما كانت قنوات قطر ولا سيما قناة الجزيرة تهتهم برصد مآسي الشعب السوري بفعل إجرام نظام الأسد، الذي أحرق الأخضر واليابس، بات إعلام الدوحة يفضل تجنب ذكر مساؤئ حليف طهران، وبات الاهتمام بالمأساة السورية أقل مما كان عليه قبل أشهر قليلة.

تبديل الجبهات وتغيير الوجهات من جانب الدوحة على المستوى الإعلامي، جاء انعكاسا لتغير سياسي في ذات الاتجاه، تغير لم يكن بسبب المقاطعة العربية للدوحة في عام 2017، بقدر ما كان كشفا لمستور حاول تنظيم الحمدين إخفاؤه طوال عقدين من الزمان، فكان من الظاهر يميل إلى السير في التيار العربي، وفي الباطن يسير في مقابل ذلك.

بدوره، رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على مقال سفير قطر في أمريكا، مشعل آل ثاني، وهجوم الأخير على دول التحالف العربي ودورهما في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، ’عودة الوعي‘ القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح”.

وأردف،: “أما تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره”.

وتابع: “التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول”.

هذا وتظل ازدواجية الدوحة وإعلامها في التعامل مع أزمات المنطقة جزءا من لعبتها الأثيرة للرقص على الحبال، تأمل الدوحة منها أن تهرب من أزمتها للأمام، متناسية أن حل أزمة الدوحة لن يحدث قبل أن ترجع إلى رشدها.