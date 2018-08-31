نصائح بسيطة تحميك من مرض قاتل!

المناطق - الرياض

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي أمرا جيدا، ولكن للأسف، قد لا يمنع ذلك الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل كامل، وفقا للأطباء.

وتشمل عوامل الخطر المرافقة لاحتمال الإصابة بالمرض الخطير: زيادة الوزن والتدخين وشرب الكثير من الكحول ومرض السكري من النوع الثاني.

وفيما يلي أهم النصائح التي تساعدك على تقليل احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء:

1- لا تبتعد عن الكربوهيدرات

يمكن أن تكون الكربوهيدرات غير محببة عند محاولة إنقاص الوزن، ولكن الخبراء يعتقدون أن الألياف يمكن أن تساعد في تسريع تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

ومن الأفضل التمسك بأصناف الحبوب الكاملة مثل، الخبز الأسمر والأرز والمعكرونة، حيث تمتلك هذه الأطعمة خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد أمعاءك على البقاء بصحة جيدة.

2- تناول الخضروات والفواكه

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من فيتامين C، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لذا قم بتخزين البرتقال والحمضيات الأخرى، بالإضافة إلى تناول الفلفل والتوت والكيوي.

3- الحد من اللحوم المصنعة

تقول منظمة Beating Bowel Cancer الخيرية إن هناك علاقة قوية بين سرطان الأمعاء واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء المعالجة. وتوصي المنظمة بتناول أقل من 500 غرام من اللحم الأحمر في الأسبوع.

4- تناول الكثير من الأسماك

يوجد بديل هام للّحوم وهو السمك، خاصة الأنواع الزيتية مثل السلمون والسردين.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 في كلية King’s بالعاصمة البريطانية لندن، أن تناول كمية قليلة من الأسماك الزيتية في اليوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل كبير.

ويعتقد أن السبب في ذلك هو أن هذه الأنواع من الأسماك غنية بأوميغا 3، ولها الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات.