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لقطة نادرة.. شاهد عنكبوتا يسلخ جلده بالكامل!

لقطة نادرة.. شاهد عنكبوتا يسلخ جلده بالكامل!
http://almnatiq.net/?p=625499
المناطق - الرياض

انتشر مقطع فيديو نادر، يظهر سلخ عنكبوت لجلده بالكامل، واستبداله بجلد جديد خرج به من داخل القديم، إذ تظهر العملية الكائن كما لو أنه يولد من جديد.

وبالرغم من السرعة الظاهرية في سلخ العنكبوت لجلده، إلا أنها ليست بالعملية البسيطة أو السريعة أبدا، فهي تتطلب نمو جلد وشعر جديد تحت الجلد القديم، حتى يستطبع العنكبوت حماية أعضائه الداخلية والاستغناء كليا عن الجلد القديم.

كما تتميز العناكب بتعقيد تركيبها الفيزيائي العضوي، بالمقارنة مع الأفاعي والعقارب، وبالتالي يشبه تركيب جسمها البشر، فهو مكون من رأس وصدر وبطن وأرجل. كما أن العنكبوت يمتلك عدد مزدوجا من العيون، التي قد تصل إلى ثمانية في الرأس الواحد، لدى بعض الأصناف.

أما بالنسبة لأعضائه الداخلية، فهي أيضا متعددة ومعقدة التركيب، فالعنكبوت يمتلك جهازا تناسليا مستقل، ورئتين اثنتين وجهازا هضمي متكاملا، وكذلك عضو لإنتاج الخيوط الحريرية.

 

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