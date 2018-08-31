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الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في تعز

الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في تعز
http://almnatiq.net/?p=625502
المناطق - وكالات

أحرز الجيش الوطني اليمني ، تقدماً ميدانياً جديداً، في غربي ‏تعز، تمكن خلاله من فرض سيطرته على سلاسل ‏جبلية جنوب جبل الكدحة.‏
وقال مصدر عسكري يمني ، إن وحدات من ألوية ‏العمالقة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية جنوب جبال الكدحة خلف منطقة الوازعية .‏
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ ‏التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك بين ‏الجانبين انتهت بسيطرة قوات الجيش الوطني اليمني على سلسلة جبلية ‏كبيرة جنوب جبال منطقة الكدحة فيما تكبدت المليشيات ‏الحوثية الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏
وتمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على التباب الحمر ‏وجبال الشهداء والقهرة، والمعيقم المحطة التي تقع ‏جنوب الكدحة والمطلة على وادي الغيل من جهة ‏الشمال.‏
وذكر المصدر أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو ‏جبل الأحطق ونقيل الرونة وسط فرار جماعي ‏لمليشيات الحوثي باتجاه نقيل الكوره.‏
وفي سياق متصل، شن الجيش اليمني، قصف مدفعيا ‏استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ‏الضباب غربي تعز.‏
وقال مصدر ميداني إن القصف المدفعي طال مواقع ‏المليشيا الحوثية الإنقلابية في تبتي الخلوة والسوداء في جبهة الضباب ‏مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.‏
في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني ، محاولة تقدم ‏لمجاميع من المليشيا الحوثية الإنقلابية باتجاه جبل هان الاستراتيجي ‏غربي المحافظة.‏

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