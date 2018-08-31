الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في تعز

المناطق - وكالات

أحرز الجيش الوطني اليمني ، تقدماً ميدانياً جديداً، في غربي ‏تعز، تمكن خلاله من فرض سيطرته على سلاسل ‏جبلية جنوب جبل الكدحة.‏

وقال مصدر عسكري يمني ، إن وحدات من ألوية ‏العمالقة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية جنوب جبال الكدحة خلف منطقة الوازعية .‏

وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ ‏التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك بين ‏الجانبين انتهت بسيطرة قوات الجيش الوطني اليمني على سلسلة جبلية ‏كبيرة جنوب جبال منطقة الكدحة فيما تكبدت المليشيات ‏الحوثية الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏

وتمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على التباب الحمر ‏وجبال الشهداء والقهرة، والمعيقم المحطة التي تقع ‏جنوب الكدحة والمطلة على وادي الغيل من جهة ‏الشمال.‏

وذكر المصدر أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو ‏جبل الأحطق ونقيل الرونة وسط فرار جماعي ‏لمليشيات الحوثي باتجاه نقيل الكوره.‏

وفي سياق متصل، شن الجيش اليمني، قصف مدفعيا ‏استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ‏الضباب غربي تعز.‏

وقال مصدر ميداني إن القصف المدفعي طال مواقع ‏المليشيا الحوثية الإنقلابية في تبتي الخلوة والسوداء في جبهة الضباب ‏مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.‏

في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني ، محاولة تقدم ‏لمجاميع من المليشيا الحوثية الإنقلابية باتجاه جبل هان الاستراتيجي ‏غربي المحافظة.‏