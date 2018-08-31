انخفاض مفاجئ في الأسهم الأمريكية وتخوف من حرب تجارية مع الصين

المناطق - واس

سجلت الأسهم الأمريكية انخفاضاً مفاجئاً في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند افتتاحها اليوم ، بسبب التخوف الكبير من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب مؤشرات وول استريت ، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي 25.56 نقطة بما يعادل 0.10 % ليفتح عند 26099.01 نقطة ، وفقد “ستاندرد آند بورز” 5.10 نقطة أو 0.18 % مسجلاً 2908.94 نقطة ، كما هبط “ناسداك” 15.49 نقطة أو 0.19 % إلى 8094.20 نقطة.