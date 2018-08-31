وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو السعودية

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف هندسية وفنية.وقالت ان الوظائف المتاحة تفاصيلها كالتالي:

مفتش ضمان ومراقبة الجودة (QA/QC Inspector) – درجة الدبلوم أو ما يعادله مع خبرة.

مشرف مناوبة الإطفاء (Fire Shift Supervisor) – درجة البكالوريوس في هندسة الإطفاء والسلامة أو ما يعادلها مع توفر الخبرة.

ناظر تشغيل (Operation Superintendent) – بكالوريوس هندسة كيميائية أو ما يعادلها مع توفر الخبرة.

مهندس أول عمليات (Senior Engineer, Process) – بكالوريوس هندسة كيميائية مع 10 سنوات مع توفر الخبرة.

فني إطفاء (Fire Technician) – دبلوم في هندسة الإطفاء أو السلامة مع توفر الخبرة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.sasref.com.sa/go/All-Jobs-at-SASREF/2896901/