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وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو السعودية

http://almnatiq.net/?p=625523
المناطق_الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف هندسية وفنية.وقالت ان الوظائف المتاحة تفاصيلها كالتالي: 

مفتش ضمان ومراقبة الجودة (QA/QC Inspector) – درجة الدبلوم أو ما يعادله مع خبرة.

مشرف مناوبة الإطفاء (Fire Shift Supervisor) – درجة البكالوريوس في هندسة الإطفاء والسلامة أو ما يعادلها مع توفر الخبرة.

ناظر تشغيل (Operation Superintendent) – بكالوريوس هندسة كيميائية أو ما يعادلها مع توفر الخبرة.

مهندس أول عمليات (Senior Engineer, Process) – بكالوريوس هندسة كيميائية مع 10 سنوات مع توفر الخبرة.

فني إطفاء (Fire Technician) – دبلوم في هندسة الإطفاء أو السلامة مع توفر الخبرة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.sasref.com.sa/go/All-Jobs-at-SASREF/2896901/

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