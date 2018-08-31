تفاصيل الوظائف التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل

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تفاصيل الوظائف التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل

تفاصيل الوظائف التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=625526
المناطق_الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية (بنين). وقالت أن التخصصات المطلوبة هي:  معلم اللغة الإنجليزية – معلم كيمياء- معلم تربية فنية- معلم تربية خاصة (توحد)- مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع) ومرشد طلابي (تخصص علم نفس).

ومن ضمن الشروط لحملة البكالوريوس : أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد ويشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين والحصول على درجة 50 في المائة فأكثر في اختبار العام والتخصص.

كما يشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/CareersPortal/Pages/JobSearch.aspx

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