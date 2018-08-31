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معاقبة أستاذ جامعي متهم بالتفحيط بالدراجة!

معاقبة أستاذ جامعي متهم بالتفحيط بالدراجة!
http://almnatiq.net/?p=625531
المناطق_وكالات

تعرض المحاضر بقسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك فهد، حسام الملحم، لعقوبة إيقاف الخدمات، بسبب اتهامه بالتفحيط والقيادة المتهورة بالدراجة، واستمر هذا الإيقاف لنحو 3 أشهر.
مرور الدمام
وفي التفاصيل قال الملحم إنه -وبعد مراجعة إدارة مرور الدمام قبل أيام- اكتشف وجود تعميم قديم من شعبان 1439 يفيد بطلب حضوره، إثر ارتكابه مخالفات منها قيادة دراجة بتهور، وقيادة الدراجة في المسار الأوسط، وأنه يستخدم الدراجة في الطرق الرئيسية، وعدم ارتداء أدوات السلامة، والحديث بالجوال، والتصوير عبر التواصل الاجتماعي، والتفحيط بالدراجة ونشره على موقع “يوتيوب”.
محض الصدفة
وأضاف، أنه علم بإيقاف الخدمات بمحض الصدفة قبل عيد الأضحى، عندما كان يرتب أوراقه للسفر، إذ كان قد وعد زوجته بالسفر للاستمتاع بركوب الجارية في سهول الصين وكمبوديا مرورا بالفلبين، بحسب “الوطن”.
حكم قضائي
الجدير بالذكرأن الملحم صدر له حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام، مؤخرًا، ضد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يلزمها بإعادة دراجته التي قامت بحجزها دون سند نظامي، بعد قيام أمن الجامعة بحجز دراجته الهوائية.

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