6 أسباب تجعلك تتناول الفواكه المجففة يوميًا!

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عشق الكبار والصغار تناول الفواكه المجففة، لأنها تتميز بمذاق مختلف ولذيذ، كما أنها تعد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الفواكه المجففة كالزبيب والقراصيا والتين والمشمش وغيرهم، تتسم بالعديد من الفوائد التى تجعلك تحرص على تناولها يوميا وتتمثل فى:

تكافح ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة

تحافظ على صحة الدماغ و الذاكرة

تعمل على علاج الإمساك

تخفيض مستويات الكوليسترول

تساعد على تهدئة الأعصاب و إزالة الشعور بالأرق

تعمل على تقوية النظر