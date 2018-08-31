الحوثي خطيباً في يوم الغدير : من لا يؤمن بـ”الولاية” ناقص دين !

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زعم العميل الإيراني عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة التمرد الحوثية خلال خطاب تلفزيوني وجهه لأنصاره بمناسبة قدوم ما يسمى بـ “يوم الغدير”.

وقال الحوثي أن الإيمان بالولاية هو أصل الدين، وأن الدين على كل ما اشتمله من تعاليم وفرائض وتشريعات واسعة دين ناقص لو لم يكمله مبدأ “الولاية”.

وزعم الحوثي كاذبا أن الله تعالى لم ينزل الآية الكريمة “اليوم أكملت لكم دينكم..” إلا بعد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الولاية لعلي بن أبي طالب من بعده.

وأشار الى أن من لا يعي ويؤمن بـ “الولاية” يعيش في جاهلية، بحسب تعبيرة.

وتستغل جماعة الحوثي تحكمها بمفاصل السلطة في صنعاء وعدد من المحافظات للترويج عن أفكار مذهبية وطائفية، أبرزها احتفائية “عيد الغدير”، والذي يحمل رسائل سياسية يدعو للخضوع لجماعة الحوثي والإيمان بأن لها مطلق الحق في سيادة الناس أجمعين، بناء على مسببات عرقية صرفة.