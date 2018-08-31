التعليم: لجان لقبول الطلاب المتأخرين في التسجيل

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عقدت اللجنة المركزية للاستعداد للعام الدراسي 1439/1440 هـ اجتماعها بمبنى وزارة التعليم برئاسة الأمين العام لإدارات التعليم د.سليمان الكريدا، وبحضور القطاعات ذات العلاقة.

وقد أشاد د.الكريدا بالنجاح الكبير الذي حققته وزارة التعليم هذا الأسبوع تزامناً مع عودة المعلمين، وشملت النجاحات المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات الذي استضاف خبراء ومعلمين دوليين وبمشاركة أكثر من 700 معلم ومعلمة من مختلف أنحاء المملكة.

كما شملت النجاحات الدورات التدريبية التي أقيمت في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، التي سيكون لها مردوداً إيجابياً على البداية الجادة لهذا العام.

بعد ذلك استمعت اللجنة للحملة الإعلامية للعلاقات العامة والإعلام لبداية العام الدراسي من خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، وكذلك الخطة الإعلامية لإدارات التعليم، سواء من خلال قنوات وحسابات وزارة التعليم الرسمية، وإدارات التعليم، أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وتركز الحملة على الرسائل التوعوية والإرشادية للعام الدراسي، إضافة للتعريف بكل مابذلته إدارات التعليم من جهود، وما حققته قطاعات الوزارة من إنجازات.

كما استعرضت اللجنة جهود باقي قطاعات الوزارة للاستعداد التي شملت وكالتي التعليم للبنين والبنات، ووكالة الشؤون المدرسية، ووكالة المباني، وشركة تطوير للنقل المدري وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والشؤون الإدارية والمالية وقطاع الأمن والسلامة.

كما استعرضت اللجنة العمليات التي ضمنت نجاح تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور بيسر وسهولة،

وسبل معالجة الحالات التي لديها مشاكل في التسجيل عبر نور والتأكيد على ضرورة التوجه إلى مقرات مراكز القبول التي وجه وكيلي التعليم للبنين والبنات إدارات التعليم بتكوين عدد من لجان القبول والتوزيع موزعة على مكاتبها التعليمية (بنين_بنات) لحل مشاكل من تأخر عن التسجيل في الفترات المحددة لأي ظرف للطلاب السعوديين وغيرهم حيث عليهم التوجه للجان المحددة.