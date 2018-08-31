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بشرى طبية.. لأول مرة علاج الصرع بالليزر

بشرى طبية.. لأول مرة علاج الصرع بالليزر
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أجرى أطباء في مستشفى جامعة لوزان (CHUV) الأوروبية عملية جراحية لعلاج الصرع بطريقة جديدة مبتكرة، وأقل وطأة وصعوبة من العملية الدماغية المفتوحة، مستخدمين مسبار ليزر خلال الإجراء الجراحي؛ لحرق منطقة الدماغ المسؤولة عن نوبات الصرع، وتم تنفيذ عملية الاجتثاث الحراري سابقًا في الولايات المتحدة، وهي تتكون من حرق الخلايا العصبية المتأثرة بدلاً من إخراجها.
وبحسب “ايرونيوز” فإن الاجتثاث الحراري يُسمى أيضاً بالعلاج الحراري الخلالي الليزري أو LITT، وهذا الإجراء قادر على إزالة تركيز الصرع بدقة متناهية، وهو خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الصرع في الفحص الصدغي المتوسط الذي لا يستجيب للأدوية.
وكشفت “بلوش” كيفية استخدام جهاز فحص يبلغ قطره 1.65 مليمتراً فقط من خلال ثقب صغير في قبة الجمجمة لعلاج المناطق التي يصعب الوصول اليها، قائلة :”هذا هو بديل الجراحة التقليدية”.

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