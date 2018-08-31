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الهولندي المتطرف “خيرت ويلدرز” يتراجع ويلغي مسابقة الرسوم المسيئة للنبي محمد

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الهولندي المتطرف “خيرت ويلدرز” يتراجع ويلغي مسابقة الرسوم المسيئة للنبي محمد

الهولندي المتطرف “خيرت ويلدرز” يتراجع ويلغي مسابقة الرسوم المسيئة للنبي محمد
http://almnatiq.net/?p=625567
المناطق_وكالات

ألغى البرلماني الهولندي اليميني المتطرف خيرت ويلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (عليه السلام) التي كان يعتزم تنظيمها.

وقال ويلدرز في بيان له: “من أجل تجنب خطر سقوط ضحايا للعنف الإسلامي، قررت عدم المضي قدما بمسابقة الرسوم”.

وكان ويلدرز، الذي يقود “حزب الحرية” اليميني المتطرف، يخطط لتنظيم المسابقة في مبنى البرلمان الهولندي.

ويأتي ذلك بعد أن ألقت الشرطة الهولندية يوم أمس الأربعاء القبض على رجل، يعتقد أنه من أصول باكستانية، في مدينة لاهاي، خطط للهجوم على ويلدز، معتبرا المسابقة إساءة للنبي.
وقررت المحكمة الهولندية اليوم الخميس تمديد حبسه أسبوعين على ذمة التحقيق، حيث يشتبه بأنه كان يخطط لعمل إرهابي.

كما أثارت خطط السياسي الهولندي لتنظيم المسابقة ردود فعل غاضبة في باكستان، حيث تظاهر الآلاف احتجاجا على الإساءة للنبي محمد. ودعا حزب “تحريك لبيك” الإسلامي الحكومة الباكستاني لطرد السفير الهولندي لدى البلاد.

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