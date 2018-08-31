“تعليم الطائف” تعلن رسوم المدارس الأهلية والأجنبية!

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كشفت إدارة تعليم الطائف، ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، أمس الخميس، عن مبالغ الرسوم الدراسية لأكثر من 20 مدرسة أهلية وأجنبية للبنين والبنات بالطائف للعام الدراسي القادم 1440، بعد اعتمادها من وزارة التعليم.

وتفاوتت الرسوم من مدرسة إلى أخرى، إذ جاءت رياض الأطفال، خصوصا البنات أقل رسوما بـ4600 ريال للعام الدراسي الواحد، فيما كانت المرحلة الثانوية الأعلى بنحو 22 ألف ريال للعام الدراسي الواحد للبنات، ومدارس البنين أقل منها إذ بلغت 20 ألف ريال للعام الدراسي.

وبحسب “عكاظ” لقي الكشف الجديد من التعليم لأسعار رسوم المدارس الأهلية والأجنبية قبولا بين أولياء أمور الطلاب والطالبات، منوهين إلى أنه يمنع التلاعب من بعض ملاك المدارس الأهلية.