وصول أكثر من 250 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى يوم أمس الخميس 250.250 حاجا واجمالي عدد المتبقين 156.821 حاجا ،وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة .

وأشارت الإحصائية أن عدد القدوم ليوم أمس الخميس بلغ 31.883 حاجا ، فيما غادرها في نفس اليوم 35.671 حاجا وبلغت نسبة إشغال الإسكان 44 في المئة ، بينما بلغ اجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 33.691حاجا .

وسجلت الإحصائية عدد الحافلات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 756 حافلة عددهم 28.270 حاجا ، في حين بلغ عدد المركبات 160 مركبة أقلت 3600 حاجا ، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر عربات النقل داخل ساحات المسجد النبوي 10.739 حاجا.