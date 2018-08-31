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رعب إيراني من هجوم خارجي .. حركت صواريخ إلى داخل العراق

رعب إيراني من هجوم خارجي .. حركت صواريخ إلى داخل العراق
http://almnatiq.net/?p=625588
المناطق - وكالات

قالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية، إن إيران قدمت صواريخ باليستية لـ”جهات شيعية” تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وإنها تطور القدرة على بناء المزيد من الصواريخ هناك “لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط، ولامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها”.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز” عن “رويترز”، قال 3 مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.

وقال مسؤول “المنطق هو أن تكون لإيران خطة بديلة إن هي هوجمت”. وأضاف “عدد الصواريخ ليس كبيرا.. مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر”. وامتنعت الحكومة والجيش بالعراق عن التعليق.

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