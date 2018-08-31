شاهد .. تخبط الإخوان حول سيد قطب: القرضاوي يؤكد “كان تكفيريا”.. والعودة : بل “محرر أدبي” !!

المناطق - الرياض

لم يكن بخلد سلمان العودة في لقائه مع مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، أن يفاجئه برأيه في سيد قطب، ورغم أن الحقيقة التي قيلت معلومة منذ سنوات كبيرة، إلا أنها حين تخرج من لسان القرضاوي يكون لها صدى كبير وأعمق.

هذا ما أظهره فيديو تستعرضه “المناطق” لقرائها الآن، وفيه يعترف القرضاوي أن سيد قطب قد كفّر المسلمين، وفيه أيضا العودة يرد عليه لتخفيف أثر ما قاله، ويقول له أن “قطب” قد كتب في ظلال القرآن ككاتب او “محرر أدبي”، وهو “ما زاد الطين بله”.

وبعد كل هذه السنوات لم تستطع جماعة الإخوان الإرهابية، التي يدعمها النظام القطري الجزم بأن شيخهم ومفتيهم سي قطب تكفيري أم محرر أدبي، وإن دل ذلك فإنه يدلل على جهل هذه الجماعة منذ عشرات السنين.

ولم تنته فضائح الإخوان عند هذا الفيديو، بل هو قطرة من بحر التخبط والتقلبات، وآخرها توجهاتهم التي تعتمد على الدعم المادي القطري وتغيير بوصلتهم لمن يدفع أكثر، ومن يقدم أكثر.

يذكر أن الشيخ محمد الغزالي وهو من رموز الإخوان في كتابه “من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث” الطبعة الثانية١٩٦٣م دار الكتب الحديثة، قال “بعد مقتل البنا وضعت الماسونية زعماء لحزب الاخوان وقالت لهم ادخلوا فيهم لتفسدوهم وكان منهم سيد قطب وحسن الهضيبي وبعد ضغط الجماعة حذف هذه الفقرة في الطبعات الجديدة”.