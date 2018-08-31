استهزاء صيني بترامب: رسالة رئيس من “كون آخر”

المناطق - وكالات

قالت صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية في افتتاحية الجمعة إن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع تويتر، التي يتهم فيها الصين باختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون محاولة لاتخاذ الصين كبش فداء.

كما وجهت الافتتاحية نقدا مباشرا لترامب قائلة “بالنسبة للشخص الذي يفكر بالمنطق هناك بضعة أمور أكثر إثارة للقلق من تغريدة للرئيس الأميركي لأنها في البداية تبدو متسقة مع الواقع لكنها سرعان ما تتحول إلى رسائل من كون بديل”.

وكتب ترامب على تويتر، الأربعاء، يقول إن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو المزيد من المعلومات.

ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم ترامب واتهمته الافتتاحية “بتشويه صورة الصين لأنه بحاجة ماسة إلى كبش فداء مع قرب انتخابات التجديد النصفي، حتى يشتت انتباه الجماهير عن المشكلات التي يواجهها البيت الأبيض”.

ويواجه ترامب انتخابات تجديد نصفي تنطوي على صعوبات محتملة في نوفمبر، إذ يكافح حزبه الجمهوري للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وفي الأسابيع الأخيرة تبنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين موقفا عدائيا ضد ترامب فيما يخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية مريرة.