لحملة البكالوريوس والماجستير.. موبايلي تعلن وظائف إدارية وتقنية

المناطق - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عن توفر عدد من الوظائف التقنية والإدارية الشاغرة في كل من (الرياض والخبر).

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– أخصائي تصميم نقل بروتوكول الانترنت – الخبر (IP Transport Design Specialist Professional)

المتطلبات: بكالوريوس هندسة اتصالات أو اتصالات لاسلكية أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم الشبكات.

– أخصائي تنفيذ مشاريع الشبكات – الرياض (Enterprise – Network Implementation Specialist Professional)

المتطلبات: بكالوريوس هندسة اتصالات أو اتصالات لاسلكية أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة الشبكات.

– كبير السكرتارية / سكرتير مجلس الإدارة – الرياض (Corporate Secretary Lead Officer)

المتطلبات: بكالوريوس قانون مع خبرة 7 سنوات في سكرتارية الشركات/مجالس الإدارة منها 6 سنوات في دور استشاري للتنفيذيين.

– أخصائي تطوير المنتجات – الرياض (Product Development Specialist Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة نظم المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير المنتجات وإدارة متطلبات المشاريع.

– مدير تنفيذي للتقارير المالية التنظيمية – الرياض (Executive Manager Regulatory Financial Reporting)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية) مع شهادة (محاسب قانوني معتمد CPA، معايير المحاسبة الدولية ACCA) أو ماجستير (محاسبة، المالية)، مع خبرة 5 سنوات.

– أخصائي المحاسبة الإجمالية – الرياض (Wholesale Accounting Specialist Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة مالية، اقتصاد) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة والمالية.

– رئيس الاستديو الداخلي – الرياض (Internal Studio Principle Professional)

المتطلبات: بكالوريوس تسويق أو علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المحتوى الرقمي والإبداعي منها 4 سنوات في منصب قيادي.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي.