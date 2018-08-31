احدث الأخبار

١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء
المنطقة الشرقية
 خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع “تراحم”
منوعات
 إيران تحوّل العراق لـ”قاعدة صواريخ باليستية”
أبرز المواد
 4 مواجهات اليوم ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 الشيخ الحذيفي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : الوالِدان بابان من أبواب الجنة من برَّهما دخلها
أبرز المواد
 200 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة في تعليم تبوك الأحد القادم
منطقة تبوك
 لحملة البكالوريوس والماجستير.. موبايلي تعلن وظائف إدارية وتقنية
أبرز المواد
 استهزاء صيني بترامب: رسالة رئيس من “كون آخر”
أبرز المواد
 ضربة جديدة.. مصرع قيادات حوثية بارزة في البيضاء
أبرز المواد
 شاهد .. تخبط الإخوان حول سيد قطب: القرضاوي يؤكد “كان تكفيريا”.. والعودة : بل “محرر أدبي” !!
أبرز المواد
 رعب إيراني من هجوم خارجي .. حركت صواريخ إلى داخل العراق
أبرز المواد
١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء

١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء

المنطقة الشرقية
خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات

خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء” تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع “تراحم”

“السعودية للكهرباء” تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع “تراحم”

منوعات
إيران تحوّل العراق لـ”قاعدة صواريخ باليستية”

إيران تحوّل العراق لـ”قاعدة صواريخ باليستية”

أبرز المواد

4 مواجهات اليوم ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

4 مواجهات اليوم ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=625615
المناطق - فايز السميري
تستكمل اليوم الجمعة، منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ4 مواجهات، حيث يلتقي فريق القادسية بنظيره الفتح عند الساعة 06:40 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يليه لقاء الهلال “حامل اللقب” مع فريق الفيحاء عند الساعة 06:55 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ويلتقي الشباب بنظيره الاتحاد عند الساعة 06:55 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والفيصلي يستضيف الباطن عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة

روابط ذات صلة

خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات

خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات
إيران تحوّل العراق لـ”قاعدة صواريخ باليستية”

إيران تحوّل العراق لـ”قاعدة صواريخ باليستية”
الشيخ الحذيفي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : الوالِدان بابان من أبواب الجنة من برَّهما دخلها

الشيخ الحذيفي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : الوالِدان بابان من أبواب الجنة من برَّهما دخلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*