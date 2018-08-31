4 مواجهات اليوم ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

المناطق - فايز السميري

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ4 مواجهات، حيث يلتقي فريق القادسية بنظيره الفتح عند الساعة 06:40 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يليه لقاء الهلال “حامل اللقب” مع فريق الفيحاء عند الساعة 06:55 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويلتقي الشباب بنظيره الاتحاد عند الساعة 06:55 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والفيصلي يستضيف الباطن عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة