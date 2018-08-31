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١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء

١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء

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١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء

١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء
http://almnatiq.net/?p=625628
الدمام - عبدالله السعيدي

أنجزت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مشروع توكيل الأضاحي الذي نظمته حيث اتاحت من خلال هذا المشروع لأفراد المجتمع خدمة التوكيل لشراء وذبح وتوزيع الأضحية حيث بلغت تكلفة المشروع مائتين وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وستون ريالاً ووزعت الأضاحي على أسر الأيتام حيث بلغ اجمالي المستفيدين ١٥٦١ من أسرة الأيتام المسجلين لدى الجمعية وذلك عن طريق اتفاقية تعاون مع أحد مراكز اللحوم المعتمدة بالمنطقة الشرقية والتي تقوم على توفير الأضاحي من النوع النعيمي البلدي المستوفي للشروط الدينية والصحية  .

واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي حيث اتيح لمستفيدي الجمعية استلام اضاحيهم من المتعهد بيسر وسهولة من خلال نظام الكتروني خاص بالجمعية . وقام فريق عمل الجمعية بالاشراف على عملية ذبح الأضاحي والتأكد من مطابقتها الاشتراطات الشرعية والصحية كما اشرفوا على مراحل المشروع ابتداء بمعاينة الأضاحي إلى ذبحها صباح العيد وصولاً لتسليمها للمستحقين وكذلك تسليم الجزء الخاص بالموكل اذا رغب في ذلك . وفي ختام حديثه وجه الخالدي شكر وتقدير الجمعية  لجميع من وضع ثقته في جمعية بناء وتوكيلها سائلاً الله أن يتقبل منهم وأن يجعلهم من رفقاء النبي عليه السلام في الجنة .

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