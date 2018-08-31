احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس تعليم الكبار والليلية
منطقة الجوف
 زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب
أبرز المواد
 نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يستعد لانطلاقة الدراسة بخطط وتجهيزات فنية وتعليمية لا استقبال 188 ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 لجنة بـ”الشورى” تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات
أبرز المواد
 3 جرحى بحادث طعن في محطة للقطارات بأمستردام
أبرز المواد
 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارة رسمية له لمصر في مطلع خمسينيات القرن الماضي
أبرز المواد
 سعود القحطاني : تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد
أبرز المواد
 ١٥٠٠ أسرة استفادت من مشروع توكيل الأضاحي بجمعية بناء
المنطقة الشرقية
 خطيب المسجد الحرام : على الحاج أن يقف مع نفسه وقفات محكمات
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع “تراحم”
منوعات
مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس تعليم الكبار والليلية

مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس تعليم الكبار والليلية

منطقة الجوف
زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام

زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب

لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب

أبرز المواد
نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

أبرز المواد

“تعليم القصيم” يستعد لانطلاقة الدراسة بخطط وتجهيزات فنية وتعليمية لا استقبال 188 ألف طالب وطالبة

“تعليم القصيم” يستعد لانطلاقة الدراسة بخطط وتجهيزات فنية وتعليمية لا استقبال 188 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=625647
المناطق - بريدة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات، صباح الأحد 22-12-1439هـ، بعد أن أتمت جميع التجهيزات والترتيبات  التعليمية والفنية اللازمة، لاستقبال  ما يناهز  188 ألف طالب وطالبة في قرابة 1700 مدرسة للبنين والبنات في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

  وقد وضعت الخطط التي تضمن البداية الجادة والمنضبطة في الساعات الأولى لليوم الدراسي الأول، وتحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والإجراءات المتبعة،  كتنفيذ أعمال الصيانة للمدارس، وتأمين المستلزمات التعليمية، وتوزيع الكتب الدراسية، وإعداد الخطة الشاملة لبرنامج الأسبوع التمهيدي المعني باستقبال الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول ابتدائي.

واستكمالاً للجهود المبذولة من كافة الإدارات والأقسام فسيتم تنفيذ زيارات ميدانية لكافة القيادات التعليمية بالإدارة العامة في القطاعين، للاطمئنان على سير الدراسة منذ اليوم الأول، وتعزيز دور العاملين في الميدان التعليمي، ومساندة الواقع المدرسي بما يضمن بداية مثالية.

المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، رفع باسمه وكافة منسوبي التعليم الشكر والتقدير لمقام القيادة الرشيدة بانطلاقة العام الدراسي الجديد وما توفر فيه من دعم ومتابعة على أعلى مستوى، حققت بذلك اكتمال كافة التجهيزات والمكونات الرئيسية لبيئة تعليمية محفزة للنجاح والتفوق، ومحققة للتطلع الذي تسعى إليه الأمم المتقدمة.

وأجزل الركيان الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ولكافة قيادات الوزارة على وقوفهم المباشر والملازم على دقائق وتفاصيل الميدان التربوي وسعيهم المستمر لتذليل كافة العقبات لانطلاقة دراسية نموذجية.

وبين الركيان أن الجميع في الحقل التعليمي بذلوا جهودهم على أكمل وجه، من أجل تحقيق المستوى المطلوب في تهيئة اليوم الأول لجميع الطلاب والطالبات، لبداية أول يوم دراسي جاد ومنضبط ، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة هيأت جميع الإمكانيات التي تحقق النجاح المكتمل لمنظومة العمل في وقت مبكر.

مؤكدًا أن محور النجاح والتميز لبداية دراسية جادة ومنضبطة يجد فيها الطالب والطالبة كل عناية واهتمام لن تتحقق إلا بتكامل الجهود من قبل المعلمين والمعلمات كما هو المتمثل دومًا باعتبارهم المحور الرئيس الذي تدور حوله كافة الخطط والبرامج التعليمية والتربوية.

روابط ذات صلة

زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام

زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام
لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب

لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب
نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*