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نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

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نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة

نظام جديد يعمل على تغيير مواقع كاميرات “ساهر” أسبوعيًا .. واعتماد مسارات مفاجئة
http://almnatiq.net/?p=625650
المناطق - متابعات

شرعت الشركة المشغلة لنظام كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، في اعتماد نظام جديد يعمل على تغيير مواقع الكاميرات المتنقلة أسبوعيًا، واعتماد مسارات مفاجئة، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر بالشركة.
جاء ذلك تجنبًا للتطبيقات الذكية التي ازداد استخدامها مؤخرًا، والتي تكشف مواقع كاميرات ” ساهر ” لرصد سرعة السيارات، إذ تخطى عدد مرات تحميل تطبيق واحد فقط أكثر من 5 ملايين مرة.
جدير بالذكر، أن كاميرات الرصد الآلي ”ساهر”، قد ساعدت في تقليص أعداد الحوادث والضحايا والمصابين نتيجة السرعة الزائدة لقيادة السيارات بالمملكة.

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