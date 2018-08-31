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لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب

لافروف: المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب
http://almnatiq.net/?p=625653
المناطق - وكالات

قالت وكالة الإعلام الروسية ووكالة “إنترفاكس”، نقلاً عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب.

وقال لافروف إن حكومة النظام السوري لها كامل الحق في تعقب من سمّاهم “الإرهابيين” وإخراجهم من إدلب.

وأضاف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة وإن موسكو لا تعتزم إخفاء تحركاتها هناك.

كان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، قال الخميس إن الهدف الرئيسي في إدلب سيكون مقاتلي “جبهة النصرة”.

واعتبر المعلّم، في مؤتمر صحافي من موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف أن “الغرب يريد القيام بعدوان ثلاثي على سوريا لإنقاذ جبهة النصرة”، وفق قوله.

كما اعتبر أن الوجود الأميركي في سوريا عدواني وغير شرعي، في حين قال المعلّم إن لروسيا الأولوية في برنامج إعادة سوريا.

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