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زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام

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زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام

زائرو المسجد النبوي: ما قامت به حكومة المملكة من مشروعات بالمشاعر المقدسة أسهم في نجاح موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=625656
المناطق - واس

أثنى عدد من زائري المسجد النبوي بالمدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بإتمام الحج, على النجاح الباهر لأعمال الحج لهذا العام معللين ذلك بالخدمات والمشروعات المميزة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية ولا تزال تقدم الكثير بتوفير الرعاية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من تسهيل وصولهم إلى الأماكن المقدسة، ومن ثم تجهيزها، والعمل بشكل جاد من أجل تيسير أداء المناسك .
ويعد حج هذا العام من انجح المواسم بفضل من الله ثم بفضل ما وفرته المملكة للحجاج من طاقات وإمكانات والكوادر البشرية والفنية لخدمة ضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.
وأكد عدد من زائري المسجد النبوي في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية, أن نجاح حج هذا العام تم بفضل الله عزوجل ثم بجهود وتظافر جميع الأجهزة الحكومية لهذه البلاد التي كرست نفسها لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف بيت الله الحرام بتوفير جميع الإمكانات البشرية والفنية لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.
وفي هذا الصدد, شكرالحاج عاطف عيد ابو الغيث, قيادة وشعباً لما وفرته من خدمات وتسهيلات للحجاج من أجل أن يكون الحج سهلا ومريحاً, مشيرا إلى أن التنظيم في رمي الجمرات كان من أفضل ما شاهدة, كما قدم الشكر لرجال الأمن لما يقومون به من أعمال جليله للحجاج, فيما أكد الحاج ايمن مرغني محمد من السودان أن ما تقوم به حكومة المملكة من خدمات وتسهيلات ظاهرة للعيان, مشيرا إلى أنه ولله الحمد لم يجد أي معانات في أدائه للمناسك للتنظيم العالي داخل المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وفي الحرم المكي وأن هذا إنجاز يحسب للمملكة .
من جانبه أشاد عمر احمد عمر من مصر, بما شاهده من خدمات يفوق ما تخيلته سواء من إجراءات الدخول والتفويج ورمي الجمرات, سائلا الله أن يحفظ المملكة وحكومتها وشعبها لما تقوم به من رعاية كاملة للحجاج من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم, فيما رفع الحاج حسن كرامه من جمهورية اليمن, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود وسمو ولي عهده –حفظهما الله- على كل ما يقومون به من رعاية للحجاج والمعتمرين, سائلا الله أن يكون في ميزان حسناتهم وأن يحفظ هذا البلد من كل مكروه .
بدورها أبانت الحاجة ليل حميدة حرزالله من تونس, أن ما شاهدته من تسهيلات وتنظيمات داخل المشاعر المقدسة تفوق الوصف وخاصة في رمي الجمرات الذي كان سهلا جدا علينا نحن كنساء لتنظيم في هذا المكان وتعدد الأدوار لتسهيل الرمي , سائلة الله أن يديم الفضل والنعمة على هذا البلد المبارك حكومة وشعباً.

 

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