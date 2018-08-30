مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس تعليم الكبار والليلية

المناطق - الجوف

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي تكليف القادة والمعلمين في المراكز والمدارس الليلية، للعام الدراسي 1439/1440هـ، على النحو التالي:

أولاً : القادة المكلفين بإدارة المدارس الليلية المتوسطة والثانوية :

الأستاذ أنور محمد رمان القاسم قائد مدرسة الجوف المتوسطة بسكاكا، الأستاذ محمد داغش الشعلان قائد مدرسة سكاكا الثانوية ، الأستاذ خالد بن محمد العساف قائد مدرسة صلاح الدين الإصلاحية الثانوية بسكاكا ، الأستاذ سالم حامد ظاهر البلوي قائد مدرسة صوير الثانوية بصوير، الأستاذ فضي بن عبدالكريم الجميعان قائد مدرسة دومة الجندل المتوسطة، الأستاذ حمد مبارك حمد الجباب قائد مدرسة دومة الجندل الثانوية، الأستاذ علي بن عبدالدايم الشراري قائد مدرسة طبرجل المتوسطة، الأستاذ إبراهيم بن علي الشهري قائد مدرسة طبرجل الثانوية، الأستاذ محمد جاسر فلاح الشراري قائد مدرسة صهيب الرومي الإصلاحية المتوسطة والثانوية بطبرجل.

ثانياً : القادة المكلفين بإدارة مدارس تعليم الكبار الابتدائية:

الأستاذ مرزوق معشعش نداء الرويلي قائد مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بسكاكا، الأستاذ أحمد علي الجمعة العلي قائد مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بسكاكا، الأستاذ عايض ضحوي الرويلي قائد مدرسة غرناطة الإصلاحية بسكاكا، الأستاذ سالم بن مطلق الشمري قائد مدرسة عذفاء الابتدائية، الأستاذ عصام يوسف يوسف القعيد قائد مدرسة ميقوع الابتدائية، الأستاذ ذياب بن لافي الشراري قائد مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بطبرجل، الأستاذ فهد بن خلف طريق الشراري قائد مدرسة أبو عجرم الابتدائية.

ثالثاً : المعلمون المكلفون للعمل بالمدارس الليلية المتوسطة والثانوية:

مدرسة الجوف المتوسطة بسكاكا: الأستاذ زياد بريدان شرعان الشراري والأستاذ محمد عويد براك الرويلي “تربية إسلامية”، الأستاذ سلمان مشعان عايد الزعيزع والأستاذ نايف سالم عيد الشمري “لغة العربية”، الأستاذ إبراهيم محمد مفلح السعران اجتماعيات، الأستاذ مفرح مقبول بطين الرويلي “رياضيات”، الأستاذ سعود عتيق عتقان السليمي “علوم”، الأستاذ عبد الله عقاب خلف السالم “لغة انجليزية”.

مدرسة صلاح الدين الإصلاحية المتوسطة بسكاكا: الأستاذ عبد الرحمن صالح عبدالله الراشد “تربية إسلامية”، الأستاذ فهد سالم عبدالله الهذيلي والأستاذ فواز عتقان سعود السلمي ” لغة العربية”، الأستاذ عطا الله هليل جدوع الرويلي “اجتماعيات”، الأستاذ محمد سليم معزي العوذة “رياضيات”، الأستاذ عبدالكريم الطرقي لبيدان الشمري “علوم”، الأستاذ تركي عبدالرحمن عيد البليهد “لغة انجليزية”.

مدرسة دومة الجندل المتوسطة: الأستاذ عبدالسلام ناصر مرشد العرجان، والأستاذ أحمد إبراهيم عطاء الحواس “تربية إسلامية”، الأستاذ عوض نايف هليل الحربي، والأستاذ أحمد منصور صالح السديري “لغة العربية”، الأستاذ مناحي حمد دغش الشمري “اجتماعيات”، الأستاذ صالح فرحان سليمان العنزي “رياضيات”، الأستاذ حسان عقلاء غازي الحسن “علوم”، الأستاذ تركي علي علي الزارع “لغة انجليزية”.

مدرسة طبرجل المتوسطة بطبرجل: الأستاذ خالد محمد شطيط الشراري، والأستاذ عبيدالله خويران سعيد الشراري “تربية إسلامية”، الأستاذ فواز سالم حمدان الحبيشي، والأستاذ عايض عايد اسيمر السحيمي ” لغة العربية”، الأستاذ فهد سويلم منيع الشراري “اجتماعيات”، الأستاذ بدر فنطول مقبل الشراري “رياضيات”، الأستاذ بدر خشمان حمد الشمري “لغة انجليزية”، ومادة “العلوم” يُرشح من قِبل قائد المدرس.

مدرسة صهيب الرومي المتوسطة بطبرجل: الأستاذ سعود معزي مناحي الشراري، والأستاذ سعود صالح ضيف الله الشراري “التربية الإسلامية”، الأستاذ شاكر سالم فالح الشراري، والأستاذ سعد ثاني زايد الشراري “لغة العربية”، الأستاذ سعد مطيلق عايش الشراري “اجتماعيات”، الأستاذ سطام عبدالرحمن دليمان الشراري “رياضيات”، الأستاذ إبراهيم عبدالمجيد محمد الكناني “علوم”، الأستاذ عامر صبر فرحان الشراري “لغة انجليزية”، الأستاذ عبد الكريم فهد عايد الجريد “حاسب آلي”.

مدرسة سكاكا الثانوية: الأستاذ سعود زايد مشرع البقمي، والأستاذ يزيد سلطان غلاب الحربي “تربية الإسلامية”، الأستاذ محمد جازي خربوش الحربي، والأستاذ زامل نواف زامل الشمري “لغة العربية”، الأستاذ عبد الرحمن بشير الرشيدي “الدراسات الاجتماعية”، الأستاذ محمد فهاد سالم العليان “علوم”، الأستاذ محمد شاكر محمد الخمسان “لغة انجليزية”، الأستاذ فهد خلف حامد السرحاني “الحاسب الآلي”، ومادة مهارات البحث يُرشح من قِبل قائد المدرسة.

مدرسة صلاح الدين الإصلاحية الثانوية بسكاكا: الأستاذ منور ركيان جفال الرويلي، والأستاذ بندر شليويح محمد العنزي “التربية الإسلامية”، الأستاذ بندر فريديس الفهيقي، والأستاذ عبد الله صالح عبد الله اللبيخان “لغة العربية”، الأستاذ خالد مجاهد شاني الرويلي “علوم”، الأستاذ صلاح إبراهيم عيسى السرحاني “الرياضيات”، الأستاذ زياد ربيع عقلا العنزي “لغة انجليزية”، الأستاذ حمد خليفه حمد العتيبي “الحاسب الآلي”، الأستاذ عبدالله زايد الرويلي “النشاط”، الأستاذ هشام دخيل سالم الربيع “الإرشاد”، مادة “مهارات البحث” يُرشح من قِبل قائد المدرسة.

مدرسة دومة الجندل الثانوية: الأستاذ خالد صالح صلفيق الشمري، والأستاذ عمر فهيد بايق الشمري، والأستاذ عمشان عبد الله عمشان الرويلي “تربية الإسلامية”، الأستاذ سلمان ساجد غالب العمري، والأستاذ شايم راجي رجاء العنزي “لغة العربية”، الأستاذ منصور عواد قاسم الدربي “الدراسات الاجتماعية والوطنية”، الأستاذ سلمان علي سلمان الزارع “علوم”، الأستاذ علاء سعد المطلب “الرياضيات”، الأستاذ عبد الكريم سعود الجميعان “لغة انجليزية”، الأستاذ وائل محمد عبيد الزارع “الحاسب الآلي”.

مدرسة طبرجل الثانوية: الأستاذ سلمان حمدان عتيق الشراري، والأستاذ هاني فالح مكمن الشراري “تربية الإسلامية”، الأستاذ عبد العزيز سعد المالكي، والأستاذ فيصل غازي علي السليمي “لغة العربية”، الأستاذ عبد الرحمن دهش دليمان الشراري “الدراسات الاجتماعية والوطنية”، الأستاذ عاكف فالح حراثان الشراري “علوم”، الأستاذ علي عبد الرحمن الشهري “الرياضيات”، الأستاذ فايز بصيص عطاالله الشراري “لغة انجليزية”، الأستاذ أحمد عطية حمود الضويحي “الحاسب الآلي”.

مدرسة صهيب الرومي الثانوية بطبرجل: الأستاذ محمد خويران سعيد الشراري، والأستاذ عبد الكريم صامد نصار الشراري “تربية الإسلامية”، الأستاذ خالد صلاح راجي االردادي، والأستاذ حسين محمد حسين الغامدي “لغة العربية”، الأستاذ إبراهيم عبدالله بليبص الشراري”الدراسات الاجتماعية والوطنية”، الأستاذ ضيف الله مبارك عبيدان الشراري “علوم”، الأستاذ أحمد إبراهيم فريح التميمي “لغة انجليزية”، الأستاذ عبدالله سلامه سند الفريح “النشاط”، الأستاذ مدالله شطيط مسند الشراري “الإرشاد”.

مدرسة صوير الثانوية:الأستاذ حميد محارب الرويلي، والأستاذ زياد غنام جوبي الرويلي “تربية الإسلامية”، الأستاذ صالح نزال عايض العنزي والأستاذ سعود سليمان عبدالمعين المطرفي “لغة العربية”، الأستاذ محمد معيوض بريك الزايدي “الدراسات الاجتماعية والوطنية”، الأستاذ عبدالله سالم الرويلي “علوم”، الأستاذ محمد خميس غدير الرويلي “الرياضيات”، الأستاذ سلطان مهل الرويلي “لغة انجليزية”، الأستاذ خالد علي محمد السيف “الحاسب الآلي”.

رابعاً : المعلمون المكلفون للعمل بمدارس تعليم الكبار الابتدائية

مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بسكاكا: الأستاذ عبد السلام عبد الرحمن صالح الربعي “دين”، الأستاذ أحمد مبارك مفلح الشراري “عربي”، الأستاذ ختام ماطر مقبل الرويلي “علوم”، الأستاذ طلال حسن الأدلم الرويلي “رياضيات”، الأستاذ عبد الله مطرب عبد الله الدندني “لغة انجليزية”.

مدرسة طارق بن زياد بسكاكا: الأستاذ متعب مجلد صغير الرويلي “دين”، الأستاذ ممدوح نازل شرقي الرويلي “عربي”، الأستاذ سعود عيد قيضي الرويلي “علوم”، الأستاذ محمد جضعان محزم الشمري “رياضيات”، الأستاذ عبد الله مطرب عبد الله الدندني “لغة انجليزية”.

مدرسة غرناطه الابتدائية الإصلاحية بسكاكا: الأستاذ فايز راجي سليمان الرويلي “عربي”، الأستاذ الفرحي مقبول بطين الرويلي “رياضيات”، الأستاذ عبد الله عويد فهد الشمري “دين”، الأستاذ سند سليمان سند العنزي “علوم”، الأستاذ عبد الله مطرب عبد الله الدندني “لغة انجليزية”.

مدرسة عذفاء الابتدائية: الأستاذ فاضل عراك الصقر “علوم”، الأستاذ يوسف منصور الخمسان “رياضيات”.

مدرسة أبو عجرم الابتدائية بدومة الجندل:الأستاذ عبد الله مجاهد الشراري “علوم”، الأستاذ سليمان لويفي الشراري “عربي”.

مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بطبرجل: الأستاذ عيد عايد مرعي الشراري “دين” الأستاذ سمير قبلان سمير الشراري “عربي”، الأستاذ عبد الله صبيح سليم الشراري “رياضيات”، الأستاذ فهد مفضي ربيح الشراري “لغة انجليزية”، الأستاذ علي ملهي سمير الشراري “رياضيات”، الأستاذ سلامة الأدهم عويد الشراري “عربي”، الأستاذ أحمد بشير شايوش الشمري “لغة انجليزية”.