مدير جامعة الجوف يرعى اللقاء التعريفي بخطط تعزيز الجودة للعام 39/40

المناطق - الجوف

أكد معالي الدكتور إسماعيل البشري أن جامعة الجوف تمر بمرحلة مفصلية من عمرها، حيث ستحقق قريباً جملةً من القفزات الهامة في مجال الجودة، داعياً الجميع إلى التكاتف والتعاون في سبيل تحقيق متطلبات خطط الجودة والمساهمة في وضع الجامعة على خارطة التميز الوطني والإقليمي والعالمي.

وأعرب معاليه عن تفاؤله بما تحقق خلال الفترة الماضية من قفزات في مسار الجودة بمختلف قطاعات الجامعة، مشيراً إلى أن المراحل النهائية والتي بدت ملامحها تتشكَّل، تمثل انتقالاً نوعياً في مختلف عمليات الجامعة وخدماتها، بما ستوفره من وقت وجهد وأموال، ومن تميز سيضاف لمسيرة الجامعة ومنجزاتها الأكاديمية والعمرانية.

جاء ذلك خلال رعايته اللقاء التعريفي بخطط تعزيز الجودة في الجامعة للعام الجامعي 1439/1440هـ، بحضور قيادات الجامعة من وكلاء وعمداء، وممثلي وحدات الجودة في القطاعات الإدارية والأكاديمية، فضلاً عن نقل وقائع اللقاء تلفزيونياً إلى مجمعات كليات البنات، وفروع البنين في القريات وطبرجل.

وكان اللقاء الذي نظمته عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى إدارة الجامعة، قد تضمَّن استعراض خارطة الجودة في كليات الجامعة، حيث أوضح خلال ذلك وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف تفاصيل عدة حول عملية الإعداد لخطط تعزيز الجودة، مبيناً الخطوات والمتطلبات الواجب على كافة قطاعات الجامعة تحقيقها خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي من المفترض أن تشهد استتباباً للعديد من ركائز ثقافة الجودة في الجامعة وتغلغلها في الإدارات والأقسام والوحدات.