كلية المسجد النبوي تعلن عن موعد بدء التسجيل إلكترونيا للطلاب في الفترة المسائية للعام الدراسي 1440هـ

المناطق - المدينة المنورة

تعلن كلية المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في الكلية للراغبين في الدراسة خلال الفترة المسائية للعام الدراسي 1439 – 1440هـ وأوضحت بأن التسجيل للطلاب فقط وسيكون في قسم الشريعة ، ويستمر التسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب .

كما ذكرت شروطاً ثمانية للقبول وهي : أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها , أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ، أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية ، حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ( الكهف إلى الناس ) ،أن يكون لائقاً طبياً ، موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه ، أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية ، ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية أو جامعة أخرى .

وللتسجيل عبر الرابط :

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/univ_reg_men/