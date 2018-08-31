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كلية المسجد النبوي تعلن عن موعد بدء التسجيل إلكترونيا للطلاب في الفترة المسائية للعام الدراسي 1440هـ

كلية المسجد النبوي تعلن عن موعد بدء التسجيل إلكترونيا للطلاب في الفترة المسائية للعام الدراسي 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=625676
المناطق - المدينة المنورة

تعلن كلية المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في الكلية للراغبين في الدراسة خلال الفترة المسائية للعام الدراسي 1439 – 1440هـ  وأوضحت بأن التسجيل للطلاب فقط وسيكون في قسم الشريعة ، ويستمر التسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب .

كما ذكرت شروطاً ثمانية للقبول وهي : أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها , أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ، أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية ، حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ( الكهف إلى الناس ) ،أن يكون لائقاً طبياً ، موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه ، أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية ، ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية أو جامعة أخرى .

وللتسجيل عبر الرابط :

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/univ_reg_men/

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