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الشيخ الثبيتي يستقبل رئيس علماء باكستان

الشيخ الثبيتي يستقبل رئيس علماء باكستان
http://almnatiq.net/?p=625679
المناطق - المدينة المنورة

استقبل فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي في مجلس الأئمة في المسجد النبوي الدكتور طاهر بن محمود أشرفي رئيس علماء باكستان بحضور مدير إدارة العلاقات العامة مدير الإعلام والاتصال المكلف الأستاذ جمعان بن عبداالله العسيري .

ورحب فضيلة الشيخ الثبيتي بالدكتور أشرفي وهنأه على تأديته مناسك الحج مقدماً شكره له لجهوده في خدمة الاسلام والمسلمين .

من جهته قدم الدكتور أشرفي شكره وتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه لخدمة حجاج بيت الله الحرام مشيداً بالنجاح الذي تحقق ولله الحمد في حج هذا العام 1439هـ والتنظيم الذي أبهر العالم من جميع القطاعات المشاركة في الحج .

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