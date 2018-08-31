منافسات وإثارة بمهرجان ولي العهد للهجن مع انطلاق الأشواط التنشيطية الثانية

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تتواصل الإثارة والمنافسات القوية في مهرجان ولي العهد للهجن، المقامة فعالياته على أرض ميدان محافظة الطائف، بانطلاق مرحلة الأشواط التنشيطية الثانية بدءا من يوم غد، ولمدة 7 أيام .

ووفقا للجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن, فإن مرحلة الأشواط التنشيطية الثانية للمهرجان تتضمن 278 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية، مشيرة إلى أنه تم رصد جوائز مالية لهذه المرحلة بمجموع كلي (7.783.000) ريال، موزعة على النحو التالي : جوائز يوم السبت للأشواط المخصصة لفئة حقائق بكار قدرت بـ (1.290.000)، ومثلها تقدر جوائز يوم الأحد للأشواط المخصصة لفئة “حقائق قعدان”، وكذلك قدرت جوائز يوم الاثنين للأشواط المخصصة لفئة “لقايا بكار” بـ (1.290.000)، ومثلها جوائز يوم الثلاثاء للأشواط المخصصة لفئة “حقائق قعدان”، فيما قدرت جوائز يوم الأربعاء للأشواط المخصصة لفئة “جذاع” بـ (1.075.000)، وقدرت جوائز يوم الخميس للأشواط المخصصة لفئة “ثنايا” بـ (946.000)، أما جوائز يوم الجمعة للأشواط المخصصة للفئات “حيل،زمول “سودانيات” فقدرت بـ (602.000) ريال .

هذا وقد أقرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن, تعديل المسافة لمرحلة الأشواط لفئة “اللقايا” حيث تم تقليص المسافة من 4 كلم إلى 3 كلم وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة وتسهيلاً على المشاركين وملاك الهجن .

وشهدت المراحل السابقة لمهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاق أولى مراحله يوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ، منافسة قوية بين ملاك ومضمري الهجن على جائزة السيف والمليون ريال المخصصة لمالــك الهجــن الأعلــى نقاطــا فــي الســباقات التنشــيطية والمهرجــان الختامــي، التي جاء في صدارتها حتى الأحد الماضي علي بن راشد سعيد المري من المملكة بـ 15 نقطة، وحل ثانياً مظفر محمد خموشة العامري من دولة الإمارات بـ 13 نقطة، فيما جاء ثالثاً محمد بن فهيد بيشان العجمي بـ 12 نقطة، ورابعاً طالب بن محمد لاهوم المري بـ 9 نقاط، وعبدالهادي بن راشد المري بـ 6 نقاط خامساً من المملكة .

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية ويعد الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مطية من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وكذلك قيمة الجوائز التي رصدت بـ 45 مليون ريال، وعدد الأشواط التي يتضمنها المهرجان والتي تبلغ 781 شوطاً .