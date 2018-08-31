مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروعا لإعادة تأهيل المرافق العامة في ريف حلب الشمالي

المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق مشروع لإعادة تأهيل المرافق العامة في ريف حلب الشمالي, حيث بدأ المركز بأعمال ترميم وإعادة تأهيل 495 منزلا ومركزي إيواء في منطقة ريف حلب الشمالي، في إطار مشروع الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئة للنازحين والمهجرين الذي يهدف إلى ترميم 1335 منزلا و 16 مركزا إيوائيا.

وأوضح مدير المشروع المهندس مالك الوادي, أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المستهدفين بالمشروع بحيث يتم توفير السكن الكريم لهم الذي يؤمن شروط الخصوصية والحماية من الظروف الجوية القاسية.

وأكد المهندس الوادي, الضرورة الملحة لتنفيذ هذا المشروع ومشروعات مماثلة لمساعدة السكان على التعافي من آثار الأزمة الحالية في سوريا حيث لقي المشروع ترحيبا كبيرا من السكان المحليين والهيئات المدنية في المجتمعات المستهدفة.