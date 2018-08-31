بومبيو: العملية العسكرية المرتقبة في إدلب تصعيدا للأزمة السورية

المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تعتبر العملية العسكرية المرتقبة ضد الإرهاب في محافظة إدلب التي تخطط لها الحكومة السورية تصعيدا للنزاع الخطير أصلا في البلاد.

وغرد بومبيو على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “يدافع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف عن الهجوم السوري – الروسي على إدلب.. وتعتبر الولايات المتحدة هذا (الحملة) تصعيدا للنزاع الخطير أصلا”.

وأضاف بومبيو في تغريدة ثانية أن “3 ملايين من السوريين الذين قد اضطروا إلى مغادرة ديارهم وموجودين حاليا في إدلب، سيعانون من هذا العدوان.. إنه ليس جيدا، فالعالم يراقب الوضع”.