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إحصائية “مخيفة” لضحايا الكوليرا في الجزائر

إحصائية “مخيفة” لضحايا الكوليرا في الجزائر
http://almnatiq.net/?p=625699
المناطق - وكالات

ارتفع عدد المصابين بداء الكوليرا في الجزائر إلى 74 حالة في 6 مناطق، منذ ظهور الوباء بداية شهر أغسطس الجاري. حسب ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة.
ونقلت “فرانس برس” عن بيان للوزارة “لغاية 30 أغسطس تم تسجيل 74 حالة إصابة بداء الكوليرا مؤكدة.. وأن 132 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم”.

وبات الداء محصورا في ولاية البليدة الواقعة على بعد 50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، التي بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 39حالة، بحسب البيان.

أما في العاصمة فقد تم تسجيل 15 حالة كلها في المناطق القريبة من البليدة، بحسب تصريح سابق لمدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش.

ونفس عدد الحالات (15) تم تسجيلها من ولاية تيبازة (70 كلم غرب الجزائر)، حيث ردمت السلطات منبع ماء أثبتت التحاليل أنه ملوث ببكتيريا الكوليرا.

وتم تسجيل بقية الحالات في البويرة (100 كلم جنوب شرق الجزائر) بـ3 حالات، والمدية (90 كلم جنوب غرب) بحالة واحد وكذلك عين الدفلى الواقعة على بعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة.

وأكدت وزارة الصحة أن مريضي المدية وعين الدفلى أصيبا، خلال زيارتهم للبليدة.

يذكر أن الكوليرا عبارة عن عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب الإسهال والقيء، ويمكن أن تؤدي إلى الجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري.

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