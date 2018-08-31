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انطلاق فعاليات مهرجان الكتاب المدرسي والذي ينظمه تعليم الطائف

انطلاق فعاليات مهرجان الكتاب المدرسي والذي ينظمه تعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة

انطلاق فعاليات مهرجان الكتاب المدرسي والذي ينظمه تعليم الطائف

انطلاق فعاليات مهرجان الكتاب المدرسي والذي ينظمه تعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=625705
المناطق - عادل الزهراني

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الكتاب المدرسي والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في أمانة إدارة التعليم . ويهدف المهرجان الذي جاء بتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الى تعريف المجتمع بالمقررات الدراسية الجديدة لجميع المراحل وما تشهده من عملية تطوير ومنها إضافة تقنية الباركود والتي يمكن قراءتها من خلال الاجهزة الذكية. وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالا من الزوار من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد اللهيبي إلى ان المهرجان يأتي ضمن جهود الادارة العامة للتعليم بالطائف واستعداداتها للعام الدراسي الجديد مشيرا الى أن المهرجان يقام يومي الجمعة والسبت التي تسبق بداية العام الدراسي وذلك بسوق جوري مول . مشيرا الى ان المهرجان يصاحبه العديد من الفعاليات التي تستهدف الزوار وتخصيص عدة اركان لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لعرض المقررات الجديدة من خلالها إضافة الى ركن في المهرجان لرياض الاطفال . كما يشهد المهرجان سحب يومي على العديد من الجوائز القيمة. وقدم اللهيبي شكره للجان العاملة والمشاركين في المهرجان متمنيا عاما دراسياً حافلا بالعطاء والإبداع والتميز.

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