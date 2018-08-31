الهلال يبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على الفيحاء

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حقق الهلال، فوزاً صعباً على ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال لاعبه محمد كنو من ضربة جزاء عند الدقيقة 76 من عمر المباراة، وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد من لاعبي الفريقين، حيث تلقى اللاعبان عمر العودة وعبدالله كنو من جانب الفيحاء، واللاعب سالم الدوسري من جانب الهلال.

وبهذه النتيجة وضع الهلال أول ثلاثة نقاط في رصيده، فيما بقيّ الفيحاء بلا رصيد من النقاط.