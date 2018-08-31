القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
http://almnatiq.net/?p=625729
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا .

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني لدولته، متمنيا له التوفيق والسعادة ، وللشعب الأسترالي الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

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