مدير تعليم “محايل” يعتمد افتتاح 5 روضات للأطفال وإبتدائية للبنات

محايل عسير - محمد الغبيشي

أصدر مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم اليوم الخميس جملة من القرارات من ضمنها افتتاح خمس روضات للأطفال بالإضافة إلى افتتاح ابتدائية أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث للبنات بوادي ممدد ، وكانت القرارات على النحو الآتي :

افتتاح روضتين للأطفال في مركز بحر أبوسكينة ( الروضة الثانية للأطفال ، روضة المشعب للأطفال ) .

افتتاح روضة للأطفال ( بوادي الخير ) التابعة لمكتب التعليم ببارق والحاقها بمجمع فاطمة الزهراء للبنات.

افتتاح روضتين في حي الحيلة بمحايل عسير ومركز حبطن التابعتين لمكتب التعليم للبنات بمحايل عسير .

افتتاح ابتدائية أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث للبنات بوادي ممدد مع بداية العام الدراسي الحالي 1439- 1440هـ .

وقد ثمن آل شريم حرص القيادة الحكيمة حفظها الله على الدعم والاهتمام والرعاية الذي توليه للتعليم بقطاعاته المختلفة ، والشكر موصول لوزارة التعليم وعلى رأسها معالي وزير التعليم ونائبه وسعيهم الحثيث لتطوير التعليم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 والذي يأتي على رأس أولوياتها الإهتمام بالتعليم العام والجامعي على حد سواء .