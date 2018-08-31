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جمعية التوحد بتبوك تنظم ورشة عمل لتبادل الخبرات والآراء بين الأمهات والمهتمات بالطفل التوحدي

جمعية التوحد بتبوك تنظم ورشة عمل لتبادل الخبرات والآراء بين الأمهات والمهتمات بالطفل التوحدي
http://almnatiq.net/?p=625743
المناطق - تبوك

تنظم جمعية التوحد بمنطقة تبوك، ورشة عمل بعنوان ” حوار من القلب إلى القلب “، التي تستهدف أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتهدف الورشة التي تقدم يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع للفترة من 22/12/1439هـ ولغاية 1/2/1440هـ ، في مقر الجمعية بتبوك، إلى توعية الأسر بطرق التعامل مع أطفالهم المصابين باضطراب طيف التوحد وتبادل الخبرات والآراء بين الأمهات، وتقدمها كلاً من المدربة بجمعية التوحد بالمنطقة ابتسام البلوي, وأخصائية التوحد ياسمين الخورة، داعية النساء والأمهات والمهتمات بالطفل التوحدي للحضور والاستفادة من الورشة.
يذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش والدورات التي تنظمها الجمعية بهدف خدمة أطفال التوحد وأسرهم، ورفع مستوى وعي المجتمع تجاههم وكيفية التعامل معهم.

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