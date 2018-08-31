أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج

المناطق - تبوك

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز أشواق ومركز الخريطة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز مرخ بمحافظة أملج شملت قري، سالت على أثرها الشعاب الصغيرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.