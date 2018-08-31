مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

أبرز المواد
أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج

أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج

منطقة تبوك
اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف

اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف

أبرز المواد
صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد

صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد

أبرز المواد

مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء
http://almnatiq.net/?p=625761
المناطق - الرياض

لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم، خلال معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني اليمني مع الميليشيات المدعومة من إيران، خلال اليومين السابقين، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وأكد مساعد قائد محور بيحان لشؤون التوجيه والإعلام، المقدم عبدالوهاب بحيبح أن 4 من قيادات من الميليشيات لقوا مصرعهم خلال معارك اليومين الماضيين، في منطقة البياض بجبهة الملاجم.

وأفاد أن القيادات هم مشرف العمليات الخاصة للميليشيات في الوهبية والملاجم، وأحمد عبدالوهاب هادي حسين حطبه “أبو ياسر حطبه”، من أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة.

كما أن مشرف الإسناد الخفيف للميليشيات علي أحمد يحيى صالح ناجي “أبو فتح” وهو من أبناء محافظة عمران لقي مصرعه.

وكذلك أكد مصرع قياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، وهم أدهم حسن عبدالله درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان.

ويخوض أبطال الجيش الوطني في محور بيحان بجبهة الملاجم شرقي البيضاء معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في قياداتها الميدانية وعناصرها.

روابط ذات صلة

اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف

اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف
صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد

صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد
هجوم الأسد وروسيا على إدلب يهدد حياة “مليون طفل”

هجوم الأسد وروسيا على إدلب يهدد حياة “مليون طفل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*