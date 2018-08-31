السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

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السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي
http://almnatiq.net/?p=625763
المناطق - وكالات

قضمت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن مدة لا تقل عن 30 عاما، لأحد مؤيدي تنظيم داعش، كان يخطط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.
وكان نعيم الرحمن زكريا قد أدين في يوليو الماضي، بالتخطيط لتفجير بوابات الدخول الخاصة بمقر إقامة رئيسة الوزراء، في 10 شارع داونينغ، ثم مهاجمة ماي بسكين أو مسدس بمجرد ظهورها.

وأوقفت السلطات المتهم (21 عاما) في نوفمبر 2017 ، بعدما تلقى حقيبة ظهر كان يعتقد أنها مليئة بالمتفجرات، وظن أنها مرسلة من أتباع تنظيم داعش، لكنه كان يتحدث إلى عميل سري تابع للشرطة.

وقال القاضي تشارلز هادون – كيف إن نعيم الرحمن “شخص في غاية الخطورة”، ومن الصعب التكهن بما إذا كان سيتخلى عن نزعته المتطرفة.

وفي وقت سابق اعترف نعيم الرحمن بمساعدة صديقه عقيب عمران (22 عاما) على الانضمام إلى داعش في سوريا عبر تسجيل فيديو.

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