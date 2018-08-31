إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الوزارة أنه تم تحويل 82 إصابة للمشافي من بينها، إصابة حرجة للمسعفة وطفل عمره 10 سنوات.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 انتهاكات ضد الطواقم الطبية والصحفية، أدت الى إصابة 3 مسعفين وصحفي بالرصاص، وتضررت كذلك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة.

بشأن استهداف القوات الإسرائيلية لسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، أفاد مراسلنا بأن إصابة السيارة أدت إلى كسر زجاج الباب الأمامي وإصابة المسعف معين المصري بقنبلة غاز في الصدر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن المحتجون الفلسطينيون من سحب السياج الأمني قرب مخيم العودة وحاولوا اقتحام الحدود، وقامت مجموعة من الشبان بإسقاط طائرة صغيرة تستخدمها القوات الإسرائيلية لإطلاق الغاز شرقي رفح.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة أقام المحتجون خياما على بعد 70 مترا من السياج الأمني متحدين الرصاص وقنابل الغاز.

وتستمر احتجاجات الفلسطينيين في إطار “مسيرة العودة” على حدود قطاع غزة منذ أواخر مارس الماضي. وأسفرت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 170 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون بجروح.