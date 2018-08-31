احدث الأخبار

إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة
أبرز المواد
 السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي
أبرز المواد
 مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء
أبرز المواد
 أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج
منطقة تبوك
 اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف
أبرز المواد
 صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد
أبرز المواد
 هجوم الأسد وروسيا على إدلب يهدد حياة “مليون طفل”
أبرز المواد
 جمعية التوحد بتبوك تنظم ورشة عمل لتبادل الخبرات والآراء بين الأمهات والمهتمات بالطفل التوحدي
منطقة تبوك
 مدير تعليم “محايل” يعتمد افتتاح 5 روضات للأطفال وإبتدائية للبنات
منطقة عسير
 التعادل يخيم على لقائي الباطن والفيصلي، والقادسية والفتح
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 الهلال يبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على الفيحاء
أبرز المواد
إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة

إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة

أبرز المواد
السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

أبرز المواد
مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

أبرز المواد
أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج

أمطار على مراكز محافظتي ضباء وأملج

منطقة تبوك

إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة

إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة
http://almnatiq.net/?p=625766
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 240 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الوزارة أنه تم تحويل 82 إصابة للمشافي من بينها، إصابة حرجة للمسعفة وطفل عمره 10 سنوات.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 انتهاكات ضد الطواقم الطبية والصحفية، أدت الى إصابة 3 مسعفين وصحفي بالرصاص، وتضررت كذلك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة.

بشأن استهداف القوات الإسرائيلية لسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، أفاد مراسلنا بأن إصابة السيارة أدت إلى كسر زجاج الباب الأمامي وإصابة المسعف معين المصري بقنبلة غاز في الصدر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن المحتجون الفلسطينيون من سحب السياج الأمني قرب مخيم العودة وحاولوا اقتحام الحدود، وقامت مجموعة من الشبان بإسقاط طائرة صغيرة تستخدمها القوات الإسرائيلية لإطلاق الغاز شرقي رفح.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة أقام المحتجون خياما على بعد 70 مترا من السياج الأمني متحدين الرصاص وقنابل الغاز.

وتستمر احتجاجات الفلسطينيين في إطار “مسيرة العودة” على حدود قطاع غزة منذ أواخر مارس الماضي. وأسفرت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 170 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون بجروح.

روابط ذات صلة

السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

السجن 30 عاما لداعشي متهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي
مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء

مصرع عدد من قيادات الحوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء
اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف

اغتيال زعيم الانفصاليين بأوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*