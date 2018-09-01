إصابات في إطلاق نار بمركز تجاري في كندا

إصابات في إطلاق نار بمركز تجاري في كندا

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إصابات في إطلاق نار بمركز تجاري في كندا

إصابات في إطلاق نار بمركز تجاري في كندا
http://almnatiq.net/?p=625786
المناطق - وكالات

تبادلت مجموعتان من الشباب إطلاق النار داخل مركز تجاري مزدحم في تورنتو، فيما وقعت إصابات جراء تدافع رواد المركز هربا من النيران.

وجاء ذلك بعد أكثر من شهر على إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين و13 جريحا في وسط تورنتو رابع أكبر مدينة في أميركا الشمالية.

وحصل إطلاق النار ولم يُسفر عن ضحايا، وفقًا للشرطة التي نشرت إخطارا للبحث عن الجناة المشتبه بهم والذين يبلغون من العمر نحو عشرين عاما.

وتم إغلاق مركز “يوركديل”، أحد أكبر المراكز التجارية في البلاد. وقالت الشرطة إنّ بعض الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في التدافع الذي أعقب تبادل إطلاق النار.

منذ بداية العام، شهدت تورنتو أكثر من 230 عملية إطلاق نار أودت بحياة حوالى 30 شخصًا.

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