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لهذا السبب .. روسيا تغلق أجواء ومياه شرق المتوسط

لهذا السبب .. روسيا تغلق أجواء ومياه شرق المتوسط

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لهذا السبب .. روسيا تغلق أجواء ومياه شرق المتوسط

http://almnatiq.net/?p=625797

 

ذكرت النشرة الدولية لتحذير الطائرات والسفن NOTAM، أن الأسطول الروسي سيغلق اعتبارا من مساء الجمعة منطقة المياه الدولية في البحر المتوسط عشية مناورات واسعة النطاق في المنطقة.

وأوضحت أن سبب ذلك، يعود لتنفيذ مجموعة سفن حربية روسية رمايات صاروخية ومدفعية تدريبية في المنطقة.

وحددت النشرة، إحداثيات المنطقة المغلقة في المياه الدولية قرب الحدود البحرية السورية التي سيمنع فيها تحليق الطائرات المدنية ومرور السفن اعتبارا من الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت دمشق.

وغدا السبت ستبدأ في شرق المتوسط، مناورات بحرية روسية ضخمة ستستمر من 1 وحتى 8 سبتمبر ستشارك فيها سفن حربية وسفن إمداد، بقيادة الطراد الصاروخي “المارشال أوستينوف”، وطائرات حربية مقاتلة وقاذفة واستراتيجية.

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ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، عن الأميرال فلاديمير كوروليوف، قائد القوات البحرية الروسية: “ستشارك في المناورات، سفن تابعة لأساطيل، البحر الأسود والشمال وبحر البلطيق وقزوين وعدد من القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى”.

وذكر كوروليوف، أن العدد الإجمالي للقطع المشاركة، 26 سفينة، وغواصتان و34 طائرة، حيث ستخوض المناورات حاملات الصواريخ الاستراتيجية “تو-160” وطائرات مكافحة الغواصات “تو-142” و”إيل-38″، إضافة إلى مقاتلات “سو-33″ و”سو-30”.

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